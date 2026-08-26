Глава государства предложил пересмотреть, нужно ли школьникам учиться до 18 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о целесообразности обучения 18-летних подростков в школах. Об этом Глава государства заявил на Августовской конференции педагогов в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

ИИ должен стать практическим инструментом

Глава государства отдельно остановился на внедрении искусственного интеллекта в систему образования. По его словам, новые технологии необходимо рассматривать прежде всего как практический инструмент.

«Другими словами, искусственный интеллект и его инструментарии – это не забавные игрушки, а средства заработка на жизнь. В принципе, так должно быть», – заявил Президент.

Токаев отметил, что в высшем образовании уже действует межвузовский стандарт, регулирующий различные аспекты использования искусственного интеллекта. Подобный подход, по его мнению, необходимо распространить и на другие уровни образования.

«В сфере высшего образования уже действует межвузовский стандарт, учитывающий этические, правовые, организационные стороны использования искусственного интеллекта. Правительству необходимо внедрить аналогичный стандарт и в системе среднего и профессионального технического образования», – сказал Глава государства.

Президент также говорил о необходимости выстроить единую систему подготовки специалистов новой формации, которая должна охватывать как школьное, так и последующее профессиональное образование.

Стоит ли 18-летним продолжать учиться в школе

В этом контексте Токаев поднял вопрос о возрасте выпускников. Президент предложил Министерству просвещения изучить, насколько целесообразно оставлять 18-летних учащихся в школах.

«Нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования. Следует выстроить единую вертикаль. В этой связи возникает вопрос: стоит ли держать в школах 18-летних подростков, как это происходит в НИШ и частных школах? Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей? Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос», – сказал Токаев.

В ходе выступления Президент также поднял вопрос открытия в Астане казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта с учетом опыта и достижений Китая в сфере новых технологий.