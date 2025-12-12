Токаев предложил создать Международную водную организацию
Обсуждение инициативы планируется запустить на Региональном экологическом саммите в Астане в апреле 2026 года.
Президент Казахстана принял участие в работе Форума, посвящённого Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает BAQ.KZ.
Мероприятие объединило лидеров региона и международных организаций, выступающих за укрепление стабильности, сотрудничества и диалога в Центральной Азии.
В ходе своего выступления Глава государства предложил создать Международную водную организацию, призванную стать новой площадкой для координации усилий стран по рациональному использованию водных ресурсов, развитию трансграничного сотрудничества и укреплению экологической безопасности.
Процесс международных консультаций по этой инициативе планируется запустить уже в апреле 2026 года в Астане в рамках Регионального экологического саммита.
