Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой учредить специальную премию имени Дональда Трампа за достижения в сфере миротворчества, передает BAQ.KZ.

С таким предложением казахстанский лидер обратился в ходе заседания Совета мира. По его словам, новая награда могла бы отметить «выдающиеся достижения Дональда Трампа в миротворчестве».

Инициатива направлена на признание вклада президента США Дональда Трампа в развитие международного диалога и укрепление глобальной стабильности.

Предложение прозвучало в контексте обсуждения вопросов международного сотрудничества с участием Казахстана.