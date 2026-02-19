Токаев предложил учредить Премию имени Трампа за вклад в миротворчество
Речь идет о создании отдельной премии, посвященной миротворческой деятельности.
Сегодня 2026, 22:19
171Фото: Pixabay.com
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой учредить специальную премию имени Дональда Трампа за достижения в сфере миротворчества, передает BAQ.KZ.
С таким предложением казахстанский лидер обратился в ходе заседания Совета мира. По его словам, новая награда могла бы отметить «выдающиеся достижения Дональда Трампа в миротворчестве».
Инициатива направлена на признание вклада президента США Дональда Трампа в развитие международного диалога и укрепление глобальной стабильности.
Предложение прозвучало в контексте обсуждения вопросов международного сотрудничества с участием Казахстана.
