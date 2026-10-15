Токаев прибыл в Ереван для участия в Саммите лидеров по биоразнообразию

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Ереван для участия в Саммите лидеров по биоразнообразию в рамках СОР17, сообщает Акорда.

В аэропорту Главу государства встретили официальные лица Правительства Республики Армения.