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Токаев прибыл в Ереван для участия в Саммите лидеров по биоразнообразию

15 Октября 2026, 22:02
АВТОР
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Akorda.kz 15 Октября 2026, 22:02
15 Октября 2026, 22:02
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Ереван для участия в Саммите лидеров по биоразнообразию в рамках СОР17, сообщает Акорда.

В аэропорту Главу государства встретили официальные лица Правительства Республики Армения.

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