Токаев прибыл в Ереван для участия в Саммите лидеров по биоразнообразию
15 Октября 2026, 22:02
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15 Октября 2026, 22:0215 Октября 2026, 22:02
217Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Ереван для участия в Саммите лидеров по биоразнообразию в рамках СОР17, сообщает Акорда.
В аэропорту Главу государства встретили официальные лица Правительства Республики Армения.
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