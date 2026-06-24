Токаев пригласил Европу развивать ИИ, агросектор и криптоиндустрию в Казахстане

Президент Казахстана заявил, что проект «умного города» Алатау способен стать одной из ключевых площадок для развития криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса. Выступая на круглом столе «Казахстан – ЕС» в Брюсселе, глава государства рассказал о приоритетах страны в сферах продовольственной безопасности, цифровизации и искусственного интеллекта. По словам президента, одной из стратегических задач остается модернизация агропромышленного комплекса.

Казахстан намерен превратить сельское хозяйство в высокотехнологичный сектор экономики и приглашает европейских партнеров к сотрудничеству в области животноводства, селекции семян, точного земледелия и повышения плодородия почв. Отдельный блок выступления был посвящен искусственному интеллекту. Токаев напомнил, что, по оценке Goldman Sachs, технологии ИИ способны принести мировой экономике более 7 триллионов долларов.

Согласно прогнозам Goldman Sachs, ИИ принесет в мировую экономику более 7 трлн долларов. В соответствии с этой глобальной трансформацией мы поставили перед собой стратегическую задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство, — заявил президент.

Глава государства сообщил, что в Казахстане действует Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также создан Совет по развитию искусственного интеллекта, объединяющий казахстанских и зарубежных экспертов. Кроме того, Казахстан стал первой страной региона, запустившей два суперкомпьютера на базе NVIDIA. Одновременно развивается проект «Долина ЦОДов», ориентированный на привлечение международных инвестиций и крупных технологических компаний.

По словам Токаева, важную роль в подготовке кадров играют международные образовательные проекты Tumo и Tomorrow School, созданные на базе центра Alem.ai. Отдельно президент остановился на развитии города Алатау, которому предоставлен особый правовой статус.

Данный знаковый проект открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, развитие Алатау должно стать одним из драйверов технологической модернизации страны и привлечения новых инвестиций в цифровую экономику.