Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Японии Санаэ Такаичи в рамках официального визита в Токио, передвёт BAQ.KZ.

Глава государства поблагодарил японского премьера за теплый прием и подчеркнул значимость визита для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

"Данный визит – важная веха в отношениях Казахстана с Японией, нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Япония сочетает многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Под вашим руководством проводятся масштабные реформы, укрепляющие роль Японии на международной арене", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о давних исторических связях и совместной инициативе Казахстана и Японии по формату "Центральная Азия плюс Япония", первая встреча в рамках которого состоялась в Астане в 2004 году. По его словам, это первый визит в статусе Президента Казахстана, который придаст новый импульс сотрудничеству.

Санаэ Такаичи, в свою очередь, подчеркнула стратегическое значение Казахстана для Японии и выразила уверенность в дальнейшей активизации двустороннего взаимодействия.

"Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания свободного и открытого международного порядка. Мы намерены тесно сотрудничать с Президентом Казахстана для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений", — заявила премьер-министр.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.