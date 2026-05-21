Токаев учредил премию "Асыл мұра" и поручил развивать культуру чтения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, поздравив представителей отрасли с профессиональным праздником, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что культура является основой национальной идентичности и духовности народа.

"Культура – это основа национальной идентичности и духовности нашего народа. Государство, сумевшее сохранить свое культурное и духовное достояние, неизменно будет пользоваться высоким авторитетом", - заявил Президент.

Государство уделяет особое внимание развитию культуры и улучшению социального положения работников отрасли. По словам главы государства, за последние пять лет заработная плата работников культуры увеличилась в два раза. Также с текущего года вдвое вырастет размер государственных стипендий для деятелей искусства.

Президент сообщил, что только за прошлый год в стране построили 61 объект культуры и провели ремонт более чем в 250 учреждениях.

Кроме того, Глава государства предложил присвоить статус "Национальный" Государственный академический русский театр драмы имени Максима Горького и Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева, а театру имени Сабита Муканова - статус "Академический".

Новая премия "Асыл мұра"

Отдельно Президент остановился на развитии традиционного искусства - поэзии жырау, терме и кюя.

По его словам, для поддержки мастеров традиционного искусства учреждается новая национальная премия "Асыл мұра".

"Важно поддерживать людей искусства, которые обогащают подобными бесценными сокровищами нашу богатую культуру. В этой связи я принял решение учредить национальную премию «Асыл мұра». Эта премия будет способствовать всестороннему содействию мастеров традиционного искусства, продвижению их творчества и повышению престижа национального искусства. Данная высокая награда по представлению профильного министерства будет присуждаться Указом Главы государства талантливым деятелям культуры и искусства", - отметил Токаев.

В Казахстане будут развивать культуру чтения

Глава государства сообщил, что на прошлой неделе подписал указ о мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации.

Документ предусматривает законодательную поддержку библиотечного и книгоиздательского дела, создание концепции "Читающая нация", запуск проекта "10 читателей года" и Национальной цифровой библиотечной платформы.

"Я поручу Правительству реализовать ряд конкретных мер в данных сферах, в том числе обеспечить законодательную поддержку библиотечного и книгоиздательского дела. Кроме того, будет утверждена концепция "Читающая нация" и реализован республиканский проект "10 читателей года", а также запущена Национальная цифровая библиотечная платформа с единым доступом. Намечено осуществление и других важных инициатив. Уверен, что работники культуры, прежде всего, библиотекари и издатели, примут самое активное участие в этой важной работе", - сказал Токаев

По словам Президента, развитие культуры чтения напрямую связано с качеством нации и развитием человеческого капитала.

Токаев высказался об искусственном интеллекте в образовании

Президент также напомнил, что недавно подписал указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования.

По его мнению, это необходимо для того, чтобы молодое поколение не оказалось "на обочине прогресса" в условиях стремительного технологического развития.

"Кроме того, я недавно подписал Указ о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования страны. Считаю, это очень актуальным и своевременным шагом. Современный мир задает очень высокий темп развития технологий. Поэтому, если бы мы не приняли это важное решение сейчас, наше подрастающее поколение могло бы остаться на обочине прогресса. А это представляло бы угрозу будущему нашего государства. Мы, разумеется, этого не допустим", - отметил Президент.

В завершение выступления Токаев подчеркнул, что Казахстан строит "Справедливый, Чистый, Культурный и Прогрессивный" Казахстан, где принципы законности, культуры и уважения должны стать частью общественного сознания.