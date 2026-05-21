Президент вручит ключи от квартир деятелям искусства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принял решение отметить государственными наградами деятелей культуры и искусства, внесших вклад в развитие отечественной культуры и духовности, передает BAQ.KZ.

Орден "Отан" получит Татьяна Бурмистрова

Глава государства отметил заслуги известной певицы и домбристки Татьяна Бурмистрова, которая, по его словам, уже почти полвека занимается популяризацией традиционного казахского искусства.

"Сегодня я подписал Указ о награждении Татьяны Бурмистровой высшей наградой – орденом "Отан" ", - заявил Президент.

Макпал Жунусова и Марина Ганцева получат ордена "Барыс"

Орденом "Барыс" II степени будет награждена Макпал Жунусова.

По словам Токаева, творчество артистки находит отклик у казахстанцев и особенно у женщин страны.

Орден "Барыс" III степени получит актриса Марина Ганцева, представляющая Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова.

Президент отметил ее многолетний труд и вклад в развитие театрального искусства Казахстана.

Кроме того, ряду деятелей культуры будет присвоено звание "Қазақстанның халық әртісі". Всего в этом году государственными наградами отметят более 120 представителей сферы культуры.

Деятелям культуры вручат квартиры

Во время церемонии Глава государства также сообщил о намерении вручить ключи от квартир ряду представителей культуры и искусства.

"Также сегодня я вручу ключи от квартир ряду соотечественников, внесших значительный вклад в развитие отечественного искусства. С начала 2024 года деятелям культуры и искусства было предоставлено порядка 200 квартир. Это доброе начинание, безусловно, продолжится и в дальнейшем. Поздравляю! Пусть процветает наше искусство!", - заявил он.

Токаев о новой награде Qoja Ahmet Yassaui

Президент также напомнил, что ранее выступил с инициативой включить орден Qoja Ahmet Yassaui в перечень государственных наград Казахстана.

По словам Главы государства, награда предназначена для отечественных и зарубежных деятелей науки, политики и общества, внесших вклад в развитие Казахстана и укрепление тюркского единства.

"Данная награда призвана отметить выдающиеся заслуги как отечественных, так и зарубежных деятелей науки, политики и общества, чей труд способствовал процветанию Казахстана. На прошлой неделе я впервые вручил эту высокую награду Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а два дня назад – бывшему Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Особо хотел бы отметить, что г-жа Азуле в свое время внесла большой вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, в частности приняла деятельное участие в ряде важных вопросов, касающихся мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому мы всегда высоко ценим усилия наших зарубежных партнеров, внесших огромный вклад в укрепление тюркского единства и популяризацию национальной культуры", - сказал Президент.

