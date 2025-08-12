Токаев встретился с главой Всемирной федерации таеквондо
Казахстан укрепляет международные связи через спорт.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирной федерации таеквондо Чунгвон Чоу, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации таеквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в нашей стране.
Глава государства подчеркнул, что таеквондо – это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру.
По словам Касым-Жомарта Токаева, проведение в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1 открывает широкие возможности для профессионального роста отечественных спортсменов, обмена опытом и повышения конкурентоспособности нашей национальной федерации.
Он выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать популяризации таеквондо в Казахстане, а также укреплению связей между народами.
Чунгвон Чоу выразил глубокую благодарность Главе государства за теплый прием и неизменную поддержку развития таеквондо в Казахстане.
Он высоко оценил уровень организации предстоящего турнира, растущий интерес к этому виду спорта в стране и успехи казахстанских спортсменов на международной арене.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Чунгвон Чоу в развитие таеквондо во всем мире и вручил ему орден "Достык" II степени.
В свою очередь, президент WT в знак глубокого уважения наградил Президента Казахстана черным поясом девятого дана — высшей степенью мастерства в таеквондо.
