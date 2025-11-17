Президенты Казахстана и Эстонии провели переговоры в расширенном составе, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы главы государств обсудили приоритетные направления экономического взаимодействия.

В частности, стороны рассмотрели вопросы торговли и инвестиций, цифровизации и искусственного интеллекта, транспорта и логистики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, критических минералов, а также образования и науки.

Касым-Жомарт Токаев назвал Эстонию надежным и проверенным партнером Казахстана в Европейском союзе.

"Данный визит знаменует новую главу казахско-эстонского взаимовыгодного партнерства. Казахстан рассматривает Эстонию как очень важного партнера в Балтийском регионе, а также в Европейском Союзе в целом. Современные достижения Эстонии в построении инновационного и процветающего государства впечатляют. Эстония лидирует и является хорошим примером создания цифрового государства, цифрового правительства, цифрового общества, открытости, транспарентности и, в целом, гражданского участия. Мы также ценим постоянную приверженность Эстонии обеспечению закона и порядка, повышению уровня образования и устойчивому развитию", – подчеркнул Глава государства.

Отметив позитивную динамику двустороннего взаимодействия, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Казахстаном и Эстонией сформировано прочное партнерство по всем направлениям.

Он указал на открытый и конструктивный характер политического диалога, а также важную роль межпарламентских контактов в укреплении взаимопонимания.