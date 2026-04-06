Токаеву доложили о финансовых нарушениях на десятки миллиардов тенге
Президенту доложили о выявленных нарушениях, финансовых пирамидах и мошеннических схемах.
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи глава государства заслушал отчет о результатах работы ведомства и планах на предстоящий период.
По словам Элиманова, в ходе мониторинга бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму около 30 млрд тенге.
«Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования», - доложил он.
Кроме того, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств обязательного социального медицинского страхования, а также расследуется 21 уголовное дело по хищениям в строительстве на сумму 5,3 млрд тенге.
Финансовые пирамиды и мошенничество
В сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид.
Выявлена группа, занимавшаяся массовой фишинговой рассылкой SMS от имени банков и операторов связи.
«Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с аудиторией более 25 тысяч человек», - сообщили в АФМ.
Также пресечено незаконное получение лицензий более чем 400 строительными компаниями.
Отмывание денег и криптовалюта
Отдельное внимание уделено борьбе с отмыванием доходов.
Начато 14 расследований по фактам использования дроп-карт, через которые прошло более 13 млрд тенге.
Заблокировано свыше 68 тысяч банковских карт, оформленных на подставных лиц.
Кроме того, выявлены схемы с фиктивными компаниями - по ним возбуждено 23 уголовных дела с ущербом почти 13 млрд тенге.
Пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, а также ограничен доступ к сотням нелегальных онлайн-сервисов.
По итогам доклада Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям работы Агентства.
