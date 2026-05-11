Толеутай Рахимбеков вышел из партии "Ауыл"

Бывший кандидат в президенты Казахстана Толеутай Рахимбеков объявил о выходе из партии Ауыл, передает BAQ.kz.

Заявление он направил 4 мая, о своём решении позже сообщил в социальных сетях.

С партией он был связан почти 11 лет – с 2015 года. За это время входил в состав Президиума и Политсовета, а также более пяти лет занимал должность первого заместителя председателя партии.

От "Ауыла" Рахимбеков трижды участвовал в выборах: в 2019 году – на пост президента Казахстана, а в 2021 и 2023 годах – в депутаты Мажилиса.

"После долгих размышлений я принял решение выйти из всех выборных органов и из членов партии", – написал Толеутай Рахимбеков.

При этом он уточнил, что уход не связан с переходом в другую политическую партию ради получения депутатского мандата.

Сейчас экс-кандидат в президенты занимает должность вице-президента Национальной академии аграрных наук РК. Он был избран на этот пост 31 мая 2024 года.

Напомним, он также работал в команде Серика Ахметова.