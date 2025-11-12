Главы Казахстана и России в формате видеоконференцсвязи приняли участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Уральске, передает BAQ.KZ.

В этом году ключевая тема форума — "Рабочие профессии – драйвер роста экономики".

Президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах демонстрирует устойчивый рост из года в год. Он отметил, что Россия остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

По словам главы государства, товарооборот между странами превысил 28 миллиардов долларов, и ведется целенаправленная работа, чтобы довести этот показатель до 30 миллиардов. В 2024 году объем российских инвестиций в Казахстан достиг рекордного уровня — 4 миллиарда долларов. Совокупный объем российских вложений в экономику Казахстана превысил 27 миллиардов долларов, а казахстанские инвестиции в Россию составляют около 9 миллиардов.

Президент также отметил, что в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом. Эти предприятия создают тысячи рабочих мест и вносят значительный вклад в развитие экономики страны.