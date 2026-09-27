Товарооборот области Абай с Россией вырос до $498,1 млн

Делегация области Абай во главе с акимом Бериком Уали в составе более 50 человек принимает участие во втором международном форуме «Иртыш: река дружбы – река развития».

В мероприятии участвуют делегации во главе с руководителями Омской и Тюменской областей России, а также акимами областей Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

В рамках форума обсуждаются вопросы использования транспортно-логистического потенциала Иртыша, расширения межрегиональных торгово-экономических связей, промышленной кооперации и реализации совместных инвестиционных проектов.

Выступая на пленарном заседании, Берик Уали представил промышленный и туристический потенциал области. По его словам, Иртыш является важным естественным транспортным коридором, связывающим Казахстан и Россию, и создаёт возможности для расширения межрегионального сотрудничества.

Россия остаётся одним из основных внешнеторговых партнёров области Абай. В январе–июне 2026 года товарооборот региона с РФ составил 498,1 млн долларов против 327,5 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Экспорт за этот период достиг 105,8 млн долларов, импорт — 393 млн долларов.

Область Абай также развивает сотрудничество с российскими регионами. В прошлом году между акиматом области и Правительством Омской области были подписаны протокол по развитию и совместному использованию реки Иртыш, план международных и внешнеэкономических связей на 2025–2028 годы, а также меморандум о сотрудничестве с Республикой Карелия.

Берик Уали пригласил российские производственные компании и инвесторов к реализации совместных проектов в области Абай.

По данным акимата, до 2032 года в регионе планируется реализовать 144 инвестиционных проекта общей стоимостью $11,9 млрд.

Для создания условий для инвесторов территория индустриальной зоны «Өндіріс» в Семее расширена до 190 гектаров. Кроме того, ведётся работа по созданию в городе специальной экономической зоны площадью 600 гектаров.

Перед началом форума делегация области Абай возложила цветы к памятникам Шокану Уалиханову и Григорию Потанину, а также ознакомилась с выставкой «Павлодарская область: достижения, возможности, перспективы».