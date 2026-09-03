Экспорт нефти из ЗКО меняет направления на фоне снижения торговли

Товарооборот Западно-Казахстанской области по итогам первого полугодия 2026 года снизился на 17,5% и составил $3,32 млрд. При этом регион заметно меняет географию экспорта нефти. Экспорт за январь–июнь составил $2,93 млрд, сократившись на 14,9%. Импорт упал еще сильнее — на 33,1%, до $391 млн. Как сообщает Национальное бюро экономических исследований, на область приходится 4,6% всего внешнеторгового оборота Казахстана, 7,3% экспорта и 1,2% импорта.

Главным торговым партнером ЗКО остается Италия, однако ее доля резко сократилась. Объем торговли с этой страной снизился на 41,6%, до $1,21 млрд. Одновременно выросли поставки в другие европейские страны. Экспорт в Германию увеличился на 25,6%, в Нидерланды — более чем в три раза (+225,4%). Испания показала рост на 4551,4% с практически нулевой базы. Основу экспорта региона составляет сырая нефть — на нее пришлось $2,77 млрд.

На втором плане остаются легкие дистилляты, которые поставляются в Узбекистан и Афганистан. Отдельно заметен рост экспорта продовольственных товаров — на 52,8%. Однако их доля в общем экспорте остается небольшой и составляет 1,1%. Импорт ЗКО сократился до $391 млн. При этом продовольствие занимает в нем значительную долю — 21,9%. Среди основных импортных товаров — бесшовные стальные трубы, полиэтилен, обсадные и бурильные трубы.

По данным исследования, основным поставщиком этой продукции остается Россия: ее доля по отдельным позициям достигает 90–100%. Таким образом, на фоне общего сокращения внешней торговли область постепенно меняет направления нефтяного экспорта: доля Италии снижается, тогда как Германия, Нидерланды и Испания наращивают присутствие. При этом импортная зависимость от российских поставщиков нефтесервисной продукции пока остается высокой.