Усиленные меры безопасности ввели после стрельбы в школе Таиланда

Школа Debsirin Nonthaburi в пригороде Бангкока спустя три недели после массовой стрельбы вновь приняла учеников. Возвращение прошло уже по новым правилам безопасности. На территории дежурят полицейские и добровольцы гражданской обороны, а школьников на входе проверяют вместе с их вещами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Некоторые ученики пришли с прозрачными пластиковыми сумками, чтобы проверка проходила быстрее. Перед входом выстроилась очередь, где сотрудники осматривали содержимое вещей.

По периметру школы разместили добровольцев гражданской обороны в форме. На входе появился экран с именами и фотографиями погибших, на ограде повязали белые ленты в память о жертвах.

Родители вернули детей в школу, но тревога осталась

Часть родителей признается, что после трагедии чувствует себя спокойнее из-за новых мер безопасности. При этом возвращение детей в здание, где произошла стрельба, остается тяжелым психологически.

Отец 15-летней ученицы Тхонгбай Муенджит рассказал Reuters, что рассчитывает на строгие меры безопасности, но переживает за состояние дочери после возвращения на место трагедии.

После нападения сотрудников школы посещали специалисты по психическому здоровью из Министерства здравоохранения.

Поддержку обещают и ученикам. 15-летний Адисорн Диса рассказал, что рад возвращению к друзьям и обычным занятиям. По его словам, во время онлайн-уроков понимать материал было сложнее.

После стрельбы власти взялись за оружие и безопасность школ

Трагедия произошла 7 августа. Ученик школы открыл стрельбу в Debsirin Nonthaburi, после чего покончил с собой. По данным Reuters, погибли семь человек, включая стрелявшего. Среди остальных жертв один ученик и пять сотрудников школы. Перед нападением подросток застрелил своих бабушку и дедушку дома.

Ранее BAQ.KZ сообщал о нападении сразу после произошедшего, когда данные о числе и составе погибших еще оставались предварительными.

Стрельба стала самой смертоносной подобной атакой в Таиланде почти за четыре года и вновь вызвала дискуссию о доступе к оружию.

Через несколько дней после трагедии премьер-министр Анутин Чарнвиракул приостановил выдачу разрешений на покупку огнестрельного оружия. Существующие лицензии власти решили пересмотреть.

По оценке Small Arms Survey за 2017 год, в руках граждан Таиланда находилось около 10,3 млн единиц оружия. По этому показателю страна занимала второе место в Азии.

Меняется и подготовка самих школ. В августе одна из школ Бангкока уже провела специальную тренировку для учеников на случай появления вооруженного нападавшего. Теперь меры безопасности дошли и до Debsirin Nonthaburi, где занятия возобновили под охраной и с обязательными проверками на входе.