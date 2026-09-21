Трафик через Ормузский пролив рухнул: за выходные прошли всего 17 судов

Движение судов через Ормузский пролив остается на минимальном уровне на фоне напряженности на Ближнем Востоке. За минувшие выходные через него прошли 17 грузовых судов против 37 неделей ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

До резкого обострения ситуации пролив ежедневно пересекали около 125 крупных коммерческих судов. Через этот маршрут проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Сейчас видимый трафик сократился в разы.

При этом реальные объемы перевозок могут быть выше. Часть танкеров стран Ближнего Востока идет через пролив с отключенными транспондерами, поэтому такие рейсы не всегда отображаются в открытых системах слежения.

В воскресенье пролив покинули пять судов. Среди них был супертанкер Pinios, два танкера с нефтепродуктами и два пустых судна для перевозки навалочных грузов и газа. Еще два небольших нефтяных танкера вошли в Персидский залив.

Pinios перевозит 2 млн баррелей иракской нефти Basrah. У побережья Фуджейры в ОАЭ груз перегружают на другой супертанкер New Constant, который затем должен отправиться в Китай.

Днем ранее из Персидского залива вышли восемь судов. Они перевозили нефть, нефтепродукты, сельскохозяйственные грузы, СПГ, сжиженный нефтяной газ и удобрения.

Reuters отдельно отмечает танкер Shandong Redwood LNG. Он вышел через Ормузский пролив 19 сентября с грузом, загруженным в катарском Рас-Лаффане, и направился в Пакистан.

Саудовская Аравия наращивает нефтяные поставки

На фоне проблем с альтернативными маршрутами Саудовская Аравия увеличивает экспорт нефти через Ормузский пролив. За неделю с 13 сентября через него вышли 22 танкера с 42 млн баррелей нефти. На Саудовскую Аравию и Ирак пришлось по 43% этого объема.

Изменение маршрутов связано в том числе с ударами хуситов по саудовскому нефтепроводу East-West, который служит альтернативным путем для поставок нефти в обход Ормузского пролива.

Через Баб-эль-Мандебский пролив за выходные прошли 51 судно против 57 неделей ранее. Среди них был танкер примерно с 700 тысячами баррелей саудовской нефти.

С 16 сентября не фиксировались видимые загрузки нефти в саудовском порту Янбу на Красном море.