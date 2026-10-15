Трамп объявил о запуске проекта на Аляске с инвестициями на десятки миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта Alaska LNG, который назвал крупнейшим энергетическим инфраструктурным проектом в истории Аляски.

Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Республика Корея инвестирует в проект 50 млрд долларов в рамках торгово-инвестиционного соглашения с администрацией США.

Кроме того, Тайвань обязался закупать сжиженный природный газ с Аляски на сумму 70–80 млрд долларов в течение следующих 20 лет. Как заявил президент США, этот объем составит 30% газа, транспортируемого по трубопроводу за указанный период. Трамп назвал договоренность крупнейшим соглашением о гарантированных закупках в истории.

Также, по его словам, Тайвань согласился вложить 4,4 млрд долларов в капитал проекта.