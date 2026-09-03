Трамп предложил назвать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа». Свою идею он озвучил в соцсети Truth Social.

Теперь, когда он находится под контролем США, стоит ли нам изменить название Ормузского пролива на ПРОЛИВ ТРАМПА??? — написал американский президент.

Накануне Центральное командование США сообщило о массированных ударах по объектам в Иране. Американские военные также атаковали иранские танкеры в ответ на нападения на суда в Ормузском проливе. Американские чиновники заявили, что ответные удары Ирана не достигли целей.

При этом иранские СМИ утверждают обратное. В тот же день в Ормузском проливе были атакованы два саудовских танкера. По данным источника, погибли два моряка.