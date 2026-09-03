Трамп предложил назвать Ормузский пролив в свою честь
3 Сентября 2026, 06:29
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3 Сентября 2026, 06:293 Сентября 2026, 06:29
46Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа». Свою идею он озвучил в соцсети Truth Social.
Теперь, когда он находится под контролем США, стоит ли нам изменить название Ормузского пролива на ПРОЛИВ ТРАМПА??? — написал американский президент.
Накануне Центральное командование США сообщило о массированных ударах по объектам в Иране. Американские военные также атаковали иранские танкеры в ответ на нападения на суда в Ормузском проливе. Американские чиновники заявили, что ответные удары Ирана не достигли целей.
При этом иранские СМИ утверждают обратное. В тот же день в Ормузском проливе были атакованы два саудовских танкера. По данным источника, погибли два моряка.
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