Какие улицы отремонтировали в Алматы к 1 сентября
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В Алматы к 1 сентября завершили средний ремонт 15 магистральных улиц общей протяженностью 32 км. В целом в этом году дорожными работами планируется охватить 340 улиц протяженностью 250 км.
Как сообщили в Управлении развития дорожной инфраструктуры, ремонт завершен на участках улиц Зенкова, Жамакаева, Жетысуской, Шемякина, Мамбетова, Рыскулбекова, Жанкожа батыра, Искендирова, Акан Серы, Манаса, Габдуллина, Жандосова, Центральной, Ушкемпирова и Кульджинского тракта.
Работы продолжаются еще на нескольких крупных городских улицах. На участках улиц Жубанова и Отеген батыра, а также проспектов Алтынсарина и Абая уже уложен нижний слой асфальтобетона. В ближайшие выходные планируется уложить верхний слой покрытия из плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. После этого на дорогах нанесут разметку.
В рамках среднего ремонта дорожники обновляют покрытие по всей ширине проезжей части, а также приводят в порядок поврежденные участки тротуаров и арычные лотки.
Значительный объем работ приходится на улицы районного значения. В 2026 году в Алатауском районе ремонт охватит 99 улиц, в Медеуском – 78, Жетысуском – 44, Бостандыкском – 39, Турксибском – 21, Наурызбайском – 19, Ауэзовском – 16 и Алмалинском – одну улицу.
На сегодняшний день эти работы выполнены на 70%. Полностью завершить ремонт планируется до 31 октября.
Параллельно в Алматы продолжается строительство новых дорог в микрорайонах Акжар, Боралдай и Рахат-Мадениет. Их общая протяженность составляет 96 км, готовность превышает 80%.
По итогам запланированных на этот год работ долю дорог Алматы, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, планируется довести до 95%.
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