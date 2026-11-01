Трамп рассчитывает урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем

Президент США Дональд Трамп предпочитает решать международные проблемы мирным и дипломатическим путем, если это возможно. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, Вашингтон поддерживает многочисленные контакты и продолжает консультации по урегулированию конфликта с Ираном. Переговоры не прекращались и проходят как напрямую, так и через посредников.

«Президент предпочитает решать любые проблемы в мире дипломатическим и мирным путем, если это возможно. Он признает, что, к сожалению, в мире есть некоторые проблемы, которые нельзя решить мирным путем, но мы предпочитаем решать их именно таким образом», — сказал Рубио.

Госсекретарь выступил с этим заявлением на пресс-конференции по итогам встреч министров иностранных дел стран G20 в Атланте, штат Джорджия.