Президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые должны сузить круг людей, получающих американское гражданство по рождению. Новые меры в первую очередь направлены против так называемого родильного туризма и появились спустя пять недель после решения Верховного суда против предыдущей инициативы президента, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Один из главных пунктов касается иностранцев, которые приезжают в США с целью родить ребенка и получить для него американское гражданство.

Практика родильного туризма с момента подписания этого указа запрещена, - заявил советник Белого дома Стивен Миллер во время церемонии в Овальном кабинете.

Официальной статистики о числе иностранок, приезжающих в США специально для родов, нет. Центр иммиграционных исследований в 2020 году оценивал, что за год с 2016 по 2017 год таких женщин могло быть от 20 до 25 тысяч.

Всего в США в 2025 году родились 3,6 млн детей.

Новые указы затрагивают детей иностранных государственных служащих, находящихся в США, и детей людей, которых американские власти относят к категории враждебных иностранцев.

Они могут коснуться и людей, рожденных на территориях США, если Конгресс примет предложенный закон об отмене там автоматического гражданства.

Предыдущую попытку остановил Верховный суд

30 июня Верховный суд США шестью голосами против трех признал предыдущий указ Трампа неконституционным.

Тот документ президент подписал в первый день своего срока в 2025 году. Он предписывал американским ведомствам не признавать гражданство детей, рожденных в США, если ни один из родителей не является гражданином страны или обладателем грин-карты.

Под ограничения попадали дети мигрантов, находящихся в стране незаконно или временно.

После решения суда Трамп призвал Конгресс принять соответствующий закон, но 6 августа вновь прибегнул к президентским указам. Такие документы определяют политику исполнительной власти, но не имеют той же силы, что законы, принятые Конгрессом.

Белый дом считает, что новые указы не противоречат решению Верховного суда. Администрация пытается расширить существующие исключения из правила о гражданстве по рождению.

Люди строят на этом бизнес. Так быть не должно. Это позор. Они покупают себе путь в страну, и мы не позволим этому продолжаться, - заявил Трамп.

Спор идет вокруг 14-й поправки

14-я поправка к Конституции США более 150 лет трактуется как гарантия гражданства людям, родившимся на территории страны.

Традиционные исключения касаются, среди прочего, детей иностранных дипломатов и представителей вражеских оккупационных сил.

Трамп считает, что это положение принималось после Гражданской войны ради детей бывших рабов и сейчас трактуется слишком широко.

Председатель Верховного суда Джон Робертс в решении от 30 июня указал, что авторы 14-й поправки распространили эту гарантию на каждого свободнорожденного человека в стране.

Новые указы, вероятно, вновь станут предметом судебных разбирательств. Юристы пока не могут однозначно сказать, какое действие они будут иметь после решения Верховного суда.

Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что, по его оценке, новые меры не устоят в суде.