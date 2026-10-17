Трамп заявил, что Зеленский мешает заключению мира

Президент США Дональд Трамп считает, что договориться о завершении войны в Украине с Владимиром Зеленским сложнее, чем с Владимиром Путиным. Он также раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, сообщает DW. По словам американского президента, война должна завершиться в ближайшее время, однако украинский лидер, по его мнению, не готов к реальным переговорам.

Он говорит, что хочет договариваться, но это не так, — заявил Трамп, добавив, что не является поклонником Зеленского и считает, что украинское руководство разрушило страну.

При этом глава Белого дома отметил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский испытывают взаимную неприязнь, что затрудняет достижение договорённостей. Комментируя украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, Трамп назвал их «позором». По его словам, такие удары могут способствовать росту мировых цен на нефть и создавать проблемы для поставок дизельного топлива.

Я хочу, чтобы Зеленский остановился, я хочу, чтобы Путин остановился, — подчеркнул президент США.

Трамп также сделал заявление, которое можно расценить как намёк на необходимость проведения президентских выборов в Украине, отметив, что Зеленский находится у власти уже долгое время. Кроме того, американский президент вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за военную и финансовую помощь Киеву.

Трамп утверждает, что предыдущая администрация передала Украине вооружения и средства на 350 млрд долларов, и поставил под сомнение использование этой помощи. По словам Трампа, теперь США поставляют вооружение европейским странам, которые затем передают его Украине за деньги. Он также заявил, что часть вооружений Вашингтон решил оставить для собственных нужд.