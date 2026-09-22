Трамп заявил о намерении США сохранить лидерство в сфере ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости дальнейшего развития искусственного интеллекта и сохранения американского лидерства в этой сфере. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США сейчас опережают Китай и другие страны в области искусственного интеллекта. Американский лидер отметил, что намерен сохранить это преимущество.

«Я не собираюсь сдерживать рост технологии, которая будет масштабнее промышленной революции или даже самого интернета», — написал президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон намерен действовать осторожно. По его словам, Министерство юстиции и другие правоохранительные органы США при необходимости будут принимать меры для регулирования ситуации.

Американский лидер также заявил о намерении поощрять развитие искусственного интеллекта и «сверхинтеллекта».