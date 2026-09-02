Трамп заявил о новых ударах США по Ирану и пригрозил усилить атаку

Президент США Дональд Трамп заявил о нанесении американскими военными ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива. По его словам, действия Вашингтона стали ответом на попытку Ирана установить морские мины в проливе и ракетный удар по американской базе в Иордании.

Как сообщил Трамп в соцсети Truth Social, американские силы проводят «масштабные и мощные» удары. Он утверждает, что мины в Ормузском проливе были обнаружены и устранены, а восемь ракет, выпущенных Ираном по военной базе США в Иордании, были перехвачены.

Ранее Центральное командование США подтвердило начало атак по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. В американском военном ведомстве заявили, что удары связаны с попытками атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих в регионе.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Через этот стратегически важный маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому дальнейшая эскалация может отразиться и на мировом энергетическом рынке.