Трамп заявил о новых ударах США по Ирану и пригрозил усилить атаку
Американский президент предупредил, что в случае ответных действий со стороны Ирана Вашингтон нанесет еще более сильный удар.
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Президент США Дональд Трамп заявил о нанесении американскими военными ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива. По его словам, действия Вашингтона стали ответом на попытку Ирана установить морские мины в проливе и ракетный удар по американской базе в Иордании.
Как сообщил Трамп в соцсети Truth Social, американские силы проводят «масштабные и мощные» удары. Он утверждает, что мины в Ормузском проливе были обнаружены и устранены, а восемь ракет, выпущенных Ираном по военной базе США в Иордании, были перехвачены.
Ранее Центральное командование США подтвердило начало атак по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. В американском военном ведомстве заявили, что удары связаны с попытками атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих в регионе.
Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Через этот стратегически важный маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому дальнейшая эскалация может отразиться и на мировом энергетическом рынке.
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