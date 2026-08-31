Госслужащий в Акмолинской области оставил у букмекера более 5,7 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шортандинском районе Акмолинской области прокуратура выявила госслужащих, которые участвовали в азартных играх и делали ставки через букмекерские конторы. Один из них систематически пополнял игровой счет, общая сумма превысила 5,7 млн тенге.
Ставки чиновник делал через мобильное приложение букмекерской конторы. В прокуратуре отметили, что речь шла не о разовом эпизоде, а о системной игре.
Проверка показала нарушения законодательства о противодействии коррупции, государственной службе и служебной этике.
После вмешательства прокуратуры виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Какие должности занимали госслужащие и какое именно взыскание получили, в сообщении не уточняется.
После истории с миллионными ставками в районе провели профилактическую работу, чтобы напомнить остальным сотрудникам о запрете на подобные развлечения.
Самое читаемое
- Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал золото Grand Slam в Лозанне
- Цех по производству пластиковых изделий загорелся в Алматинской области
- Усть-Каменогорск отмечает 306-летие: город ждет большой концерт и фейерверк
- Иностранцам в Казахстане раздают необычные QR-карточки
- Зерно есть, но риски растут: что может помешать Костанайской области сохранить урожай