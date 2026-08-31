Госслужащий в Акмолинской области оставил у букмекера более 5,7 млн тенге

В Шортандинском районе Акмолинской области прокуратура выявила госслужащих, которые участвовали в азартных играх и делали ставки через букмекерские конторы. Один из них систематически пополнял игровой счет, общая сумма превысила 5,7 млн тенге.

Ставки чиновник делал через мобильное приложение букмекерской конторы. В прокуратуре отметили, что речь шла не о разовом эпизоде, а о системной игре.

Проверка показала нарушения законодательства о противодействии коррупции, государственной службе и служебной этике.

После вмешательства прокуратуры виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Какие должности занимали госслужащие и какое именно взыскание получили, в сообщении не уточняется.

После истории с миллионными ставками в районе провели профилактическую работу, чтобы напомнить остальным сотрудникам о запрете на подобные развлечения.