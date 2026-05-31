Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран согласился на полный отказ от обладания ядерным оружием в рамках обсуждаемого соглашения с Вашингтоном. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, изначально Тегеран поддержал идею отказа от разработки ядерного оружия, однако позже возник дополнительный вопрос о возможном приобретении такого вооружения.

«Так что теперь [в соглашении] сказано: "мы не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие". Это большая разница», - заявил Трамп.

Ранее президент США отмечал, что переговоры с Ираном продвигаются медленно. Он подчеркивал, что процесс осложняется позицией иранской стороны, которую он назвал «очень трудными переговорщиками».

По словам Трампа, несмотря на сложности, диалог продолжается, а цель переговоров остается неизменной — не допустить появления у Ирана ядерного оружия.