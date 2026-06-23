Trend Talk: как Казахстан развивает производства с высокой добавленной стоимостью
Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев стал гостем нового выпуска подкаста "Trend Talk".
Сегодня 2026, 17:00
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Сегодня 2026, 17:00Сегодня 2026, 17:00
179Фото: BAQ.KZ
В новом выпуске Trend Talk министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев рассказал о ключевых направлениях развития отечественной промышленности. В центре внимания — новые инвестиционные проекты, критические минералы, развитие СЭЗ и подготовка кадров для промышленного сектора.
В ходе беседы были обсуждены планы по запуску новых производств, созданию рабочих мест, развитию машиностроения и привлечению инвестиций в экономику страны.
Кроме того, министр рассказал о развитии производств с высокой добавленной стоимостью, подготовке кадров для промышленности и мерах по поддержке казахстанских товаропроизводителей.
Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале BAQ.KZ.
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