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Trend Talk: как Казахстан развивает производства с высокой добавленной стоимостью

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев стал гостем нового выпуска подкаста "Trend Talk".

Сегодня 2026, 17:00
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 17:00
Сегодня 2026, 17:00
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Фото: BAQ.KZ

В новом выпуске Trend Talk министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев рассказал о ключевых направлениях развития отечественной промышленности. В центре внимания — новые инвестиционные проекты, критические минералы, развитие СЭЗ и подготовка кадров для промышленного сектора.

В ходе беседы были обсуждены планы по запуску новых производств, созданию рабочих мест, развитию машиностроения и привлечению инвестиций в экономику страны.

Кроме того, министр рассказал о развитии производств с высокой добавленной стоимостью, подготовке кадров для промышленности и мерах по поддержке казахстанских товаропроизводителей.

Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале BAQ.KZ.

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