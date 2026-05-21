"Три часа мы ничего не знали": дочь Сауле Базархан заявила о странных обстоятельствах смерти мамы

В Алматы после плановой операции в частной клинике скончалась казахстанский блогер и бизнесвумен Сауле Базархан, передает BAQ.KZ.

О трагедии в соцсетях сообщила дочь погибшей. По ее словам, операция по липосакции проходила 15 мая под местной анестезией.

"Плановая операция под местной анестезией по липосакции обернулась для нашей семьи трагедией. Час. Полтора. Два. Три. На вопросы не отвечали. Просто молчали", – написала она.

По словам дочери, родственникам сообщили о смерти Сауле Базархан только около 18:00.

"Три часа она была одна там, за закрытой дверью. А мы не знали. И до сих пор у нас остается много вопросов: почему врачи не сообщили о смерти сразу?" – говорится в публикации.

Также родственники утверждают, что после произошедшего клиника продолжила прием клиентов.

Полиция возбудила уголовное дело

В Департаменте полиции Алматы подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела.

"15 мая в одной из частных клиник скончалась 53-летняя жительница Алматы. По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В полиции добавили, что иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.