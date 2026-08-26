«Три человека из одной семьи пострадали, а мы сидим здесь как свидетели» – потерпевшая

Потерпевшая Гульнар Калиева дала показания в суде по делу об обрушении кирпичной кладки в Астане. По ее словам, в день происшествия она вместе с младшей сестрой Айнур направлялась в магазин, когда сверху на них начали падать кирпичи, передает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент, по словам потерпевшей, произошел в ноябре 2025 года. Сестры собирались зайти в магазин «Корзинка», когда с верхней части здания посыпались кирпичи.

«Я успела одной рукой прикрыть голову. Оказалась зажата среди кирпичей, даже голос почти не подавала. Из магазина выбежали двое парней, убрали с меня кирпичи и вытащили за руку», – рассказала Гульнар Калиева в суде.

После этого она увидела, что ее сестра Айнур также оказалась под завалом. По словам Калиевой, голос сестры был едва слышен.

Саму потерпевшую посадили возле входа в магазин. Она просила находившихся рядом людей как можно быстрее освободить Айнур из-под кирпичей.

«Когда ее хотели вытащить, одна женщина из магазина закричала: “Не двигайте”. Я тогда подумала, что, наверное, пострадавшего нельзя перемещать», – вспоминает Калиева.

Затем женщина позвонила своему родственнику Жангельды и рассказала о случившемся. Вскоре на место приехали родственники и бригада скорой помощи.

«Я подумала, что потеряла сестру»

По словам потерпевшей, когда фельдшеры начали оказывать помощь пострадавшим, сверху вновь посыпались кирпичи.

«В тот момент я подумала, что потеряла сестру. Одна из девушек-фельдшеров прикрыла голову рукой, пригнулась и побежала в сторону магазина. После этого все начали действовать очень быстро, принесли носилки», – рассказала она.

Пострадавших по очереди доставили к машинам скорой помощи, а затем госпитализировали в многопрофильную городскую больницу №1 на улице Кошкарбаева в Астане.

Во время заседания Гульнар Калиева, вспоминая произошедшее, не смогла сдержать слез. По ее словам, после травмы она потеряла трудоспособность.

«У меня в руке стоит металлоконструкция, в ноябре мне предстоит операция по ее удалению. Из одной семьи пострадали трое. У нас не легкие травмы. Мы тоже не должны остаться без внимания. Кто возместит наши материальные и моральные потери?» – сказала потерпевшая.

На вопрос прокурора, откуда именно падали строительные элементы, Калиева ответила:

«Несмотря на боль, я все понимала. Кирпичи падали сверху».

Потерпевшая заявила о недостаточных мерах безопасности

В суде Калиева также заявила, что, по ее мнению, на объекте не были должным образом соблюдены требования безопасности.

Она утверждает, что опасный участок заранее не огородили, хотя рядом регулярно проходили люди, в том числе дети.

«Считаю, что к своим обязанностям отнеслись халатно. Почему не вызвали альпинистов? Почему это место не огородили? Можно было вообще закрыть проход. Там ходят дети, посещают разные секции. Я сама не раз видела, как там бегали дети в форме для карате. Поэтому этот участок нужно было закрыть заранее», – сказала потерпевшая.

Во время заседания у нее также спросили, были ли до происшествия заболевания, которые могли привести к инвалидности.

Гульнар Калиева ответила, что до случившегося подобных проблем со здоровьем у нее не было и она считала себя полностью здоровым человеком.