Три спасоперации за день провели в горах Алматы

За один день спасатели трижды выезжали в горы Алматы и Алматинской области. Помощь понадобилась двум туристам, двум подросткам и еще одному мужчине, которому стало плохо на высоте более 4 тысяч метров.

Первый вызов поступил утром. Друг двух туристов сообщил, что они спускались с Большого Алматинского пика в сторону поляны «Терра», после чего связь с ними пропала.

Спасатели РСС «Барыс» начали поиски и нашли обоих мужчин в хижине на поляне «Терра». Их состояние было удовлетворительным, медицинская помощь не потребовалась. Туристов вывели в безопасное место через Проходное ущелье.

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Через несколько часов спасатели получили еще одно сообщение. На этот раз речь шла о двух подростках, которые находились в районе ущелья Аюсай. Связи с ними не было, точное местонахождение оставалось неизвестным.

Подростков нашли в Большом Алматинском ущелье выше пограничной заставы. Их сопроводили до экологического поста ущелья Алмарасан, а затем передали сотрудникам полиции.

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Третий случай произошел на пике Сатпаева в Карасайском районе Алматинской области.

Туристу 2004 года рождения стало плохо на высоте 4153 метра, и самостоятельно спуститься он уже не смог.

На помощь пришли спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Мужчину сопроводили до экопоста. После этого он смог самостоятельно продолжить путь в город.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

В МЧС напомнили, что перед походом в горы нужно учитывать физическую подготовку, состояние здоровья и погоду. При резком ухудшении самочувствия спасатели советуют сразу обращаться за помощью.