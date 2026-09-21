Три спасоперации за день провели в горах Алматы
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За один день спасатели трижды выезжали в горы Алматы и Алматинской области. Помощь понадобилась двум туристам, двум подросткам и еще одному мужчине, которому стало плохо на высоте более 4 тысяч метров.
Первый вызов поступил утром. Друг двух туристов сообщил, что они спускались с Большого Алматинского пика в сторону поляны «Терра», после чего связь с ними пропала.
Спасатели РСС «Барыс» начали поиски и нашли обоих мужчин в хижине на поляне «Терра». Их состояние было удовлетворительным, медицинская помощь не потребовалась. Туристов вывели в безопасное место через Проходное ущелье.
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Через несколько часов спасатели получили еще одно сообщение. На этот раз речь шла о двух подростках, которые находились в районе ущелья Аюсай. Связи с ними не было, точное местонахождение оставалось неизвестным.
Подростков нашли в Большом Алматинском ущелье выше пограничной заставы. Их сопроводили до экологического поста ущелья Алмарасан, а затем передали сотрудникам полиции.
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Третий случай произошел на пике Сатпаева в Карасайском районе Алматинской области.
Туристу 2004 года рождения стало плохо на высоте 4153 метра, и самостоятельно спуститься он уже не смог.
На помощь пришли спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Мужчину сопроводили до экопоста. После этого он смог самостоятельно продолжить путь в город.
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В МЧС напомнили, что перед походом в горы нужно учитывать физическую подготовку, состояние здоровья и погоду. При резком ухудшении самочувствия спасатели советуют сразу обращаться за помощью.
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