Трое туристов заблудились в горах Алматы

В Медеуском районе, в районе пика «Скалистый» на высоте 3332 метра, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь троим туристам, которые при спуске сбились с маршрута и не смогли самостоятельно продолжить путь.

Спасатели сопроводили туристов до пожарной части №22, где передали их родственникам. Медицинская помощь не потребовалась.

МЧС напоминает: отправляясь в горы, заранее планируйте маршрут, учитывайте погодные условия и время захода солнца. Не сходите с туристических троп и рассчитывайте свои силы.