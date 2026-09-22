Трое туристов заблудились в горах Алматы

Спасатели оказали помощь туристам.

22 Сентября 2026, 02:04
АВТОР
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Скриншот видео 22 Сентября 2026, 02:04
22 Сентября 2026, 02:04
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Фото: Скриншот видео

В Медеуском районе, в районе пика «Скалистый» на высоте 3332 метра, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь троим туристам, которые при спуске сбились с маршрута и не смогли самостоятельно продолжить путь.

Спасатели сопроводили туристов до пожарной части №22, где передали их родственникам. Медицинская помощь не потребовалась.

МЧС напоминает: отправляясь в горы, заранее планируйте маршрут, учитывайте погодные условия и время захода солнца. Не сходите с туристических троп и рассчитывайте свои силы.

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