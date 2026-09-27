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Трое военнослужащих посмертно награждены медалью «Ерлігі үшін»

Награды вручены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

27 Сентября 2026, 13:01
АВТОР
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Akorda.kz 27 Сентября 2026, 13:01
27 Сентября 2026, 13:01
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Фото: Akorda.kz

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «Ерлігі үшін» посмертно награждены трое военнослужащих войсковой части 29011.

Государственной награды удостоены:

Қуандық Бекет Бақтыбекұлы — матрос (стрелок) войсковой части 29011;
Темерхан Ақжол Тимурұлы — матрос (стрелок) войсковой части 29011;
Удалов Никита Александрович — специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Президента Республики Казахстан.

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