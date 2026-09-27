Трое военнослужащих посмертно награждены медалью «Ерлігі үшін»
Награды вручены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
27 Сентября 2026, 13:01
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27 Сентября 2026, 13:0127 Сентября 2026, 13:01
163Фото: Akorda.kz
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «Ерлігі үшін» посмертно награждены трое военнослужащих войсковой части 29011.
Государственной награды удостоены:
Қуандық Бекет Бақтыбекұлы — матрос (стрелок) войсковой части 29011;
Темерхан Ақжол Тимурұлы — матрос (стрелок) войсковой части 29011;
Удалов Никита Александрович — специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Президента Республики Казахстан.
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