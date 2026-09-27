Трое военнослужащих посмертно награждены медалью «Ерлігі үшін»

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «Ерлігі үшін» посмертно награждены трое военнослужащих войсковой части 29011.

Государственной награды удостоены:

Қуандық Бекет Бақтыбекұлы — матрос (стрелок) войсковой части 29011;

Темерхан Ақжол Тимурұлы — матрос (стрелок) войсковой части 29011;

Удалов Никита Александрович — специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Президента Республики Казахстан.