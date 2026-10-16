Цена невнимательности: в Жетысу выявили более 8 тыс. нарушений ПДД среди пешеходов
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В области Жетысу с начала года выявили 8 709 нарушений ПДД со стороны пешеходов. Нарушителей устанавливают с помощью камер видеонаблюдения, а информацию о нарушениях передают ближайшим нарядам полиции.
Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, сотрудники Центра оперативного управления ведут системную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности на дорогах.
Особое внимание уделяется пешеходам, которые переходят проезжую часть в неположенных местах и тем самым создают опасные ситуации для себя и других участников дорожного движения.
Камеры видеонаблюдения позволяют фиксировать такие нарушения в режиме наблюдения. После этого информация оперативно поступает полицейским, которые принимают необходимые меры.
Помимо привлечения нарушителей к ответственности, сотрудники полиции проводят профилактические беседы и разъясняют правила безопасного поведения на дороге.
В департаменте полиции напоминают, что соблюдение ПДД — обязанность каждого участника дорожного движения. Переход дороги в неположенном месте может привести к ДТП и создать угрозу жизни и здоровью.
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