1 октября Президент Касым-Жомарт Токаев откроет в Астане Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, а уже на следующий день столица станет площадкой крупнейшего в Центральной Евразии форума Digital Bridge 2025. С 2 по 4 октября здесь обсудят ключевые проекты и достижения Казахстана в сфере ИИ. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие инициативы будут представлены, какие темы станут основными и каких результатов страна уже достигла в развитии искусственного интеллекта.

От потребления технологий к их созданию

Концепция Generative Nation стала центральной идеей форума. Она отражает стремление Казахстана перейти от статуса импортёра технологий к роли их создателя и экспортёра на глобальном рынке. Сам форум призван служить катализатором цифровой трансформации: он объединяет технологические компании, стартапы, инвесторов и государственные институты для совместного формирования нового цифрового будущего Казахстана.

"Эта площадка для создания партнёрств. Здесь встречаются стартапы, исследователи, инвесторы и государственные структуры. Наладить контакт просто, но превратить его в реальный проект — сложный процесс. Потому самое главное — это работа после форума. Также открывается возможность привлечь инвестиции. Инвесторы обращают внимание, но их стандарты высоки. Ключевой фактор здесь — качество и готовность казахстанских проектов", - рассказал эксперт в области ИИ Мейржан Ауелхан.

Digital Bridge укрепляет позицию страны как технологического хаба между Европой и Азией и посылает ясный сигнал, что цифровизация и развитие ИИ — национальный приоритет и важнейшее условие устойчивого прогресса.

"Форум дает возможность обменяться знаниями и опытом. Есть возможность не только послушать теоретические лекции зарубежных экспертов, но и узнать о реальных трендах и практических подходах. Конечно, если содержание будет слишком абстрактным, польза окажется ограниченной. Поэтому прикладная направленность программы имеет ключевое значение", - добавил Мейржан Ауелхан.

Ключевые инициативы и проекты форума

Одним из ключевых событий станет открытие Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai. Этот проект задуман как флагман национальной AI-экосистемы и должен объединить в себе научные исследования, образовательные инициативы, поддержку стартапов и внедрение интеллектуальных решений в государственное управление.

"Главная цель Alem.ai — превратить Казахстан в региональный центр развития искусственного интеллекта и вывести местные разработки на международный уровень. Через этот центр страна рассчитывает формировать собственные языковые модели, развивать цифровые продукты, готовить новое поколение специалистов и увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений, который, по планам, может достичь пяти миллиардов долларов к 2029 году", - рассказал эксперт в области ИИ Мейржан Ауелхан.

Здание центра состоит из восьми этажей, каждый из которых выполняет свою функцию. Здесь будут работать исследовательские лаборатории, кампус для стартапов, пространства для международных хакатонов и акселерационных программ.

Alem.ai станет также площадкой для образовательных инициатив: школа TUMO позволит школьникам осваивать навыки в области генеративного ИИ, программирования и дизайна, а Tomorrow School откроет доступ к peer-to-peer обучению для взрослых. В центре разместится и направление AI Government, призванное интегрировать интеллектуальные технологии в государственные сервисы и процессы управления.

Конкурс Generative Nation Pitch. В финале этого конкурса свои проекты представят участники четырёх категорий: школьники, студенты вузов, стартапы на стадии MVP и научные команды. Лучшие идеи, оцениваемые по оригинальности, этичности, применению ИИ и потенциалу масштабирования, смогут презентовать свои разработки лично Президенту Казахстана и приглашённому гуру в сфере ИИ — инвестору и учёному Кай-Фу Ли.

Astana Hub Battle стартапов. Традиционное соревнование Astana Hub Battle соберёт более 100 стартап-команд из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. После полуфинала 3 октября десять лучших команд выступят в финале 4 октября на главной сцене форума, соревнуясь за призовой фонд и внимание инвесторов.

Выставка Startup Alley. В демо-зоне форума будут представлены передовые решения казахстанских и зарубежных IT-компаний и стартапов — финтех, EdTech, GovTech, Big Data, AR/VR, зелёные технологии, кибербезопасность и другие направления. Участники и гости увидят новейшие цифровые продукты и прототипы, отражающие актуальные тренды в ИИ, облачных вычислениях, разработке ПО и смежных сферах.

Digital Bridge Awards 2025. Ежегодная премия отметит выдающиеся достижения в IT-секторе Казахстана. В этом году награды вручат в восьми номинациях, включая "Экспортный прорыв", "Технологический лидер", "ИИ-решение года", "EdTech-проект", "Инновация в GovTech", "Техномедиа", "Социальный импакт" и "Прорывной стартап". Отбор победителей проходит в четыре этапа — от онлайн-заявок и анкетирования до автоматизированного анализа с помощью ИИ и финального решения экспертного жюри.

Образовательные и networking-мероприятия. Программа форума насыщена тематическими панельными дискуссиями, воркшопами и мастер-классами от ведущих казахстанских и мировых экспертов. Кроме того, накануне основного события прошла тематическая AI Week – неделя искусственного интеллекта с публичными лекциями, встречами разработчиков, хакатонами и даже культурными инициативами. Это позволило шире вовлечь студентов, стартаперов и исследователей в формирование национальной AI-экосистемы и подготовку нового поколения технологических лидеров.

Глобальные лидеры и участники форума

Форум привлекает звёздных спикеров и гостей мирового уровня. Свои взгляды на будущее технологий и ИИ представят, в частности, Кай-Фу Ли (известный инвестор и эксперт в сфере ИИ, глава Sinovation Ventures), Омар Аль Олама (министр по делам искусственного интеллекта ОАЭ), Павел Дуров (основатель мессенджера Telegram), Питер Норвиг (ведущий исследователь ИИ из Google и Стэнфорда) и другие авторитетные фигуры.

"В сфере ИИ пока не сформированы чёткие правовые и этические рамки. Через такие форумы представители государства начинают лучше понимать реальные преимущества и риски технологий. Но для решения вопросов защиты персональных данных или алгоритмической справедливости требуются время и экспертные усилия. Подобные мероприятия усиливают международный авторитет Казахстана. Представить страну как технологический хаб непросто, но именно через такие форумы можно привлечь внимание крупных игроков" - пояснил Мейржан Ауелхан.

На форуме выступят также представители глобальных технологических компаний, международных организаций, ведущих университетов и венчурных фондов. Казахстанскую сторону представят лидеры отрасли и госуправления — в том числе вице-премьер, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, курирующий проведение форума.

Искусственный интеллект в центре повестки

Повестка форума ожидаемо сфокусирована на проблематике искусственного интеллекта и его внедрения во все сферы. Особое внимание уделят развитию человеческого капитала и использованию ИИ в образовании: как готовить специалистов новой эпохи, как применять ИИ-инструменты в учебном процессе и переподготовке кадров.

Отдельный блок дискуссий посвящён тому, как интеллектуальные технологии трансформируют государственное управление и бизнес — от цифровизации публичных сервисов (GovTech) до повышения эффективности промышленности, медицины, транспорта и других отраслей за счёт ИИ. Горячая тема форума — генеративный ИИ и большие языковые модели: эксперты обсудят, как решения наподобие ChatGPT и отечественных аналогов (таких как модель KazLLM) уже влияют на жизнь и какие возможности они открывают для Казахстана.

Не останутся без внимания вопросы этики и регулирования ИИ: разработка законодательной базы (в РК как раз готовится первый закон об искусственном интеллекте) и обеспечение технологического суверенитета через создание собственных платформ и моделей. Казахстан нацеливается стать ведущим игроком на рынке ИИ в Центральной Азии, поэтому на форуме обсуждаются и меры международного сотрудничества. В частности, озвучено предложение задействовать новый центр Alem.ai как региональную платформу для совместных инициатив стран ЕАЭС по развитию искусственного интеллекта.

Достижения Казахстана в сфере ИИ

За последние пару лет Казахстан заложил серьёзный фундамент для развития искусственного интеллекта и добился заметных результатов. Подготовлен первый в Центральной Азии закон об искусственном интеллекте – законопроект уже одобрен парламентом в первом чтении и ожидается к принятию до конца 2025 года. В структуре правительства создан Комитет по развитию ИИ и инноваций; сама сфера выделена в отдельный приоритет (пост министра ИИ и цифрового развития введён в 2023 году).

В мае 2025 года в эксплуатацию введён первый в регионе суперкомпьютерный кластер на базе новейших графических процессоров NVIDIA H200. Его мощности предназначены для обучения больших моделей и сложных вычислительных задач. Доступ к ресурсу будет предоставляться через Национальную платформу ИИ – преимущественно проектам стартапов, вузов, исследовательских центров и государственных органов, чьи инициативы имеют высокий социально-экономический эффект и соответствуют целям технологического суверенитета.

Казахстанские учёные и инженеры разработали собственные большие языковые модели – KazLLM, а также модели Sherkala и AlemLLM (совместно с международными партнёрами). Первая из них, KazLLM, содержит 70 млрд параметров и обучена на многоязычном корпусе, что позволяет создавать чат-ботов, голосовых ассистентов и аналитические системы на казахском языке. По предварительным оценкам, качество ответов и понимание контекста у этих отечественных моделей сопоставимо, а по ряду метрик превосходит популярные международные аналоги (например, LLaMA и ChatGPT) в задачах на казахском языке.

Таким образом, реальный эффект форума зависит от того, насколько обсуждения не останутся словами, а перерастут в практические проекты. Если форум не сведётся лишь к сцене и селфи, он даст реальный импульс развитию ИИ в Казахстане.