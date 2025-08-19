На побережье озера Алаколь в области Жетысу продолжается активное развитие туристической инфраструктуры. С момента образования региона район уже посетили 4,8 миллиона туристов, и работы по улучшению условий отдыха продолжаются, передает BAQ.kz.

В рамках рабочей поездки в область Жетысу депутат Мажилиса Болат Керимбек ознакомился с состоянием туристических объектов на побережье озера Алаколь. Парламентарий осмотрел коммунальный пляж, туристические комплексы, а также пообщался с предпринимателями, отдыхающими и местными жителями. Основное внимание было уделено вопросам инфраструктуры, санитарии, канализационной системы, транспортного контроля и инженерных коммуникаций.

– Алаколь – это туристический бренд не только области Жетысу, но и всей страны. За последние годы здесь проведена большая работа: решены вопросы электроснабжения и интернета, строится система канализации. Однако остаются и проблемы, требующие комплексного решения. Наша главная цель – создать комфортные условия для людей, сохраняя природное богатство. Для этого крайне важно объединение усилий государства и бизнеса, – отметил мажилисмен.

Пресс-служба Мажилиса.

Кроме того, в селе Акши построена магистральная канализационная сеть длиной 69,7 км, начато возведение очистных сооружений. Для улучшения санитарной обстановки выделено 7 единиц спецтехники, работают 22 санитарных узла и установлены 220 контейнеров для бытового мусора. Безопасность отдыхающих обеспечивают 4 инспектора, 12 спасателей и 46 сотрудников полиции.

В регионе также запланированы масштабные инфраструктурные проекты на 2023–2027 годы: капитальный ремонт и реконструкция 684,4 км линий электропередачи, а также модернизация 322,9 км водопроводных сетей в Алакольском, Кербулакском, Панфиловском районах области Жетысу и в городе Талдыкоргане.