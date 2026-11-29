Необходимы качественные дороги, санитарная инфраструктура, достойный сервис и единая концепция благоустройства туристических объектов. На этом фоне особую актуальность приобретают задачи, обозначенные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

Развитие туристической отрасли остается одним из перспективных направлений экономического роста Казахстана. Страна обладает значительным природным, культурным и историческим наследием, способным привлечь как отечественных, так и иностранных путешественников. Особое место в этом направлении занимает Алматинская область, где сосредоточено множество популярных туристических маршрутов: от горных озер и национальных парков до исторических памятников и природных достопримечательностей.Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблемах туристической отрасли. Президент подчеркнул необходимость повышения качества туристических объектов, развития перспективных направлений и совершенствования инфраструктуры. При этом комплексное развитие туристической инфраструктуры должно стать постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. Отдельно была отмечена важность развития горного и горнолыжного туризма в Алматы и Алматинской области.

Эти задачи особенно актуальны для регионов, которые уже пользуются высоким спросом у путешественников. По данным государственных органов, внутренний туристический поток в Казахстане в 2025 году достиг 8,7 млн человек, увеличившись на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Алматинская область также продемонстрировала положительную динамику по въездному туризму. Это подтверждает востребованность региона и необходимость дальнейшего развития туристической инфраструктуры.

По мнению туроператора Галии Оразбаевой, Алматинская область обладает всеми возможностями для того, чтобы стать одним из ведущих туристических центров страны. Однако дальнейшее развитие отрасли должно сопровождаться не только продвижением природных достопримечательностей, но и созданием комфортных условий для путешественников.

«Внутренний туризм в Алматы, Алматинской области и в целом в Казахстане активно развивается. Интерес иностранных туристов к нашим путешествиям и региону растет. У Алматинской области огромный потенциал. При этом задачи, обозначенные Президентом, очень своевременны. Сейчас важно не просто привлекать туристов, но и создавать качественную инфраструктуру, улучшать сервис и доступность», — отмечает Галия Оразбаева.

По ее словам, одной из наиболее заметных проблем остается недостаточное развитие придорожного сервиса. В частности, туристам не хватает оборудованных санитарных зон и комфортных мест для остановки во время продолжительных поездок. Для путешественников, которые отправляются к отдаленным природным объектам, такие условия имеют большое значение.

«Нужно научиться не просто привозить туристов, а создавать условия, при которых человек захочет вернуться и будет рекомендовать эти места другим путешественникам. Большой проблемой на сегодняшний день остается отсутствие нормальных санитарных условий вдоль дорог. Очень мало достойных остановочных мест», — говорит собеседница.

Еще один вопрос, требующий системного подхода, — благоустройство самих туристических объектов. По словам Галии Оразбаевой, в последние годы в регионе появляются новые места размещения, гостиницы, развивается инфраструктура, однако зачастую эти процессы происходят без единой концепции. В результате отдельные территории могут терять архитектурную и визуальную целостность.

В качестве примера эксперт приводит озеро Кольсай — одну из наиболее известных природных достопримечательностей Алматинской области. Несмотря на популярность локации, здесь, по ее мнению, необходимо комплексное планирование территории, которое позволит гармонично объединить туристические объекты и инфраструктуру.

«Есть положительные изменения: появляются новые места проживания, гостиницы, проводится благоустройство. Но при этом нет единого туристического проекта, что я считаю упущением. Например, на озере Кольсай действительно не хватает единой концепции, чтобы все выглядело гармонично», — считает туроператор.

Не менее остро стоит вопрос транспортной доступности. Дорога к туристическим объектам зачастую становится частью общего впечатления от поездки, а ее состояние напрямую влияет на комфорт и безопасность путешественников. По словам Галии Оразбаевой, маршрут к Кольсаю нуждается в улучшении: существующая однополосная трасса затрудняет движение, а подъездные пути непосредственно к озеру остаются недостаточно развитыми.

При этом транспортная доступность важна не только для туристов, путешествующих самостоятельно, но и для организованных групп, туристических автобусов и представителей малого бизнеса, работающих в отрасли. Развитие дорог и подъездных маршрутов должно сопровождаться созданием парковок, санитарных зон, мест отдыха и других необходимых объектов.

Однако даже при наличии хороших дорог и благоустроенных территорий туристическая привлекательность региона во многом зависит от качества обслуживания. Как отмечает эксперт, природная красота сама по себе не гарантирует положительного впечатления от путешествия. Туристы оценивают весь комплекс услуг: от организации поездки и транспортного обслуживания до проживания, питания и взаимодействия с местными жителями.

«Всегда нужно разделять красоту природы и то, что мы можем предложить туристу в качестве туристического продукта. Наши места могут конкурировать с мировыми туристическими направлениями, но путешественник смотрит не только на красоту. Он оценивает весь путь. Поэтому очень важно наладить санитарные зоны и в целом инфраструктуру придорожного отдыха. Кроме того, необходимо выстроить правильное обслуживание в гостиницах, кафе и такси», — подчеркивает Галия Оразбаева.

Отдельным препятствием для развития международного туризма остается языковой барьер. Несмотря на распространение цифровых переводчиков, их использование не всегда обеспечивает оперативное и комфортное общение. Особенно это заметно в ситуациях, когда иностранным гостям необходимо получить подробную информацию о маршруте, местных правилах, достопримечательностях или условиях проживания.

По мнению собеседницы, повышение качества туристических услуг должно сопровождаться подготовкой кадров, способных работать с иностранными путешественниками и обеспечивать достойный уровень коммуникации.

Важную роль в развитии отрасли эксперт отводит и государственным органам. По ее мнению, необходима более тесная координация между местными исполнительными органами и представителями бизнеса. В частности, государственная поддержка нужна предпринимателям, которые инвестируют в туристическую инфраструктуру и создают новые продукты для путешественников.

Еще одной проблемой остается деятельность туроператоров, не обладающих необходимыми разрешительными документами и профессиональными навыками. Это может отражаться не только на качестве туристических программ, но и на безопасности самих путешественников.

«Государственным органам необходимо взяться за разработку единого стиля и концепции застройки туристических объектов. Сейчас все выглядит разрозненно. Кроме того, поддержки государства ждут и представители малого и среднего бизнеса. Также туристической полиции стоит обратить внимание на туроператоров, работающих без лицензий и базовых профессиональных навыков. Это важно для того, чтобы в Казахстане предлагались действительно качественные туристические пакеты и программы», — считает Галия Оразбаева.

Таким образом, развитие внутреннего туризма требует комплексного подхода, при котором продвижение природных достопримечательностей будет идти параллельно с модернизацией инфраструктуры, повышением качества услуг и профессиональной подготовкой кадров. Для Алматинской области это особенно важно: растущий интерес путешественников необходимо подкреплять условиями, которые позволят региону не только принимать больше гостей, но и формировать устойчивую репутацию привлекательного туристического направления.

Обозначенные в Послании Президента задачи предполагают, что ответственность за развитие туристической инфраструктуры должна быть закреплена за местными исполнительными органами. Теперь важно, чтобы эти ориентиры находили отражение в конкретных проектах на местах. Ведь конкурентоспособность туристического направления определяется не только красотой его природы, но и тем, насколько комфортно, безопасно и удобно человеку добираться до места отдыха, проводить там время и планировать возвращение.