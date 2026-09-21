Туркменистан переходит на цифровой учет сельскохозяйственных животных
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В Туркменистане реализуется проект по созданию Национальной стратегии регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных. Инициатива осуществляется Государственным объединением животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией.
Где реализуют проект
Пилотной площадкой проекта стал животноводческий комплекс «Ша ёлы», входящий в состав Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности Ахалского велаята.
По данным Turkmenportal, на предприятии поэтапно проводится идентификация молодняка крупного рогатого скота. В настоящее время реализуется второй этап оснащения животных электронными чипами.
Проект направлен на повышение эффективности контроля за состоянием здоровья животных и профилактикой заболеваний. Кроме того, система призвана улучшить качество ветеринарного обслуживания и укрепить продовольственную безопасность страны.
Что позволит отслеживать система
Одной из ключевых задач является обеспечение прослеживаемости продукции животноводства и подтверждение ее происхождения.
Цифровая система идентификации объединит сведения о сельскохозяйственных животных в единой базе данных. Это позволит отслеживать информацию о животных и упростит взаимодействие между ветеринарными службами, профильными ведомствами, животноводческими объединениями и фермерскими хозяйствами.
Где еще применяют такие системы
Подобные цифровые платформы идентификации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных уже используются в ряде стран мира. Они позволяют систематизировать данные о поголовье и поддерживать ветеринарный контроль.
В дальнейшем проект планируется распространить на все животноводческие комплексы Туркменистана. Ожидается, что создание единой системы регистрации и прослеживаемости станет основой для дальнейшей цифровизации отрасли животноводства.
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