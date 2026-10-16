Турция поддержала развитие вещательного сотрудничества между тюркскими странами
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Турция готова расширять сотрудничество со странами тюркского мира в сфере медиа и обмена информацией. Об этом заявил заместитель руководителя Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Ферхат Пиринччи на VIII заседании Организации тюркских государств в Астане, передает BAQ.KZ.
В ходе выступления он подчеркнул значение общих исторических и культурных связей для развития партнёрства.
«Каждую встречу, укрепляющую наше единство, мы считаем ценной. Сплочённость тюркского мира рассматриваем не только как залог сегодняшнего дня, но и как основу нашего общего будущего», - отметил Пиринччи.
Отдельно турецкий представитель высказался о расширении профессиональных контактов между странами.
«Мы готовы расширять обмен информацией и опытом с партнёрскими организациями, совместно предпринимать шаги и формировать новые направления сотрудничества», - заявил он.
В рамках заседания также обсуждался предложенный Узбекистаном проект соглашения о взаимном распространении теле- и радиопрограмм между государствами - членами организации. Инициатива направлена на развитие связей между национальными вещателями.
По итогам встречи участники подписали совместное коммюнике. Следующее заседание запланировано провести в Бишкеке.
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