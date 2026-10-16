Турция поддержала развитие вещательного сотрудничества между тюркскими странами

Турция готова расширять сотрудничество со странами тюркского мира в сфере медиа и обмена информацией. Об этом заявил заместитель руководителя Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Ферхат Пиринччи на VIII заседании Организации тюркских государств в Астане, передает BAQ.KZ.

В ходе выступления он подчеркнул значение общих исторических и культурных связей для развития партнёрства.

«Каждую встречу, укрепляющую наше единство, мы считаем ценной. Сплочённость тюркского мира рассматриваем не только как залог сегодняшнего дня, но и как основу нашего общего будущего», - отметил Пиринччи.

Отдельно турецкий представитель высказался о расширении профессиональных контактов между странами.

«Мы готовы расширять обмен информацией и опытом с партнёрскими организациями, совместно предпринимать шаги и формировать новые направления сотрудничества», - заявил он.

В рамках заседания также обсуждался предложенный Узбекистаном проект соглашения о взаимном распространении теле- и радиопрограмм между государствами - членами организации. Инициатива направлена на развитие связей между национальными вещателями.

По итогам встречи участники подписали совместное коммюнике. Следующее заседание запланировано провести в Бишкеке.