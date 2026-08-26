«Твой труд заметен и ценится»: учительница из Костаная получила награду из рук Президента

Учительницу начальных классов из Костаная Ирину Герасеву наградил почетной медалью Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции педагогов в Астане. Своими впечатлениями после награждения она поделилась с корреспондентом BAQ.KZ.

По словам педагога, участие в ежегодной конференции в этом году стало для нее особенно значимым благодаря присутствию Главы государства и министра просвещения.

«Очередное значимое ежегодное мероприятие, которое дает старт новому учебному году. Конечно, вдвойне значимо и приятно, что получилось поприсутствовать именно на августовской конференции с участием Президента, министра», – рассказала Ирина Герасева.

Учительница отметила, что награждение стало для нее подтверждением того, что работа педагогов получает признание.

«Сегодня, как никогда, ты понял, что твой труд заметен, твой труд ценится, и как много можно еще сделать. Поэтому спасибо, конечно, за поддержку им всем», – сказала педагог.

При этом, по словам Герасевой, впереди у учителей остается ежедневная работа с детьми.

«Ну, а нам предстоит рутинная работа, которую мы делаем с удовольствием, судя по тому, что много лет уже находимся в сфере образования», – отметила она.

Ирина Герасева работает учителем начальных классов в Костанае.