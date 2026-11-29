Тысячи людей вышли на улицы Австрии, Франции и Италии с требованием усилить борьбу с насилием в отношении женщин и предотвратить фемициды. Акции прошли в рамках мероприятий к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Поводом для новых призывов стал доклад ООН: в 2025 году каждый час в мире около пяти женщин и девочек погибали от рук интимных партнёров или членов семьи.

В Риме тысячи человек приняли участие в марше феминистского движения Non Una Di Meno («Не одной меньше»). Участники выступили против гендерного насилия и потребовали увеличить финансирование социальной поддержки, здравоохранения и образования. По данным движения, с начала 2026 года в Италии жертвами фемицидов стали 76 женщин, ещё 119 пережили покушения. Во Франции демонстрации прошли более чем в 30 городах. По данным полиции, два марша в Париже собрали в общей сложности 12,5 тысячи человек.

Участники потребовали усилить защиту пострадавших и принять комплексный закон против сексуального и гендерного насилия в отношении женщин и детей. В 2025 году во Франции 111 женщин были убиты нынешними или бывшими партнёрами, ещё 333 стали жертвами покушений на фемицид. В Вене сотни мужчин собрались у здания парламента с плакатами «Патриархат убивает» и «Равнодушие делает тебя соучастником».

Мы, мужчины, слишком долго молчали. Эта тишина должна закончиться, — заявил представитель организатора акции White Ribbon Austria Андреас Невлаксил.

По данным австрийских властей, каждая третья женщина в стране хотя бы раз сталкивалась с физическим или сексуальным насилием. Ассоциация автономных австрийских приютов для женщин задокументировала 20 предполагаемых случаев фемицида с начала 2026 года. За весь прошлый год было зафиксировано 16 таких случаев. Отдельной официальной статистики по фемицидам в стране нет.