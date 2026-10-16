Тюркские государства обсудили создание общей сети телерадиовещания

В Астане проходит VIII заседание министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за вопросы СМИ и информации. Заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман рассказал о влиянии искусственного интеллекта на медиасферу, борьбе с дезинформацией и развитии информационного сотрудничества между тюркскими государствами, передает BAQ.KZ.

По словам Омера Коджамана, искусственный интеллект меняет способы создания, распространения и получения информации. Этот процесс открывает новые возможности, но вместе с тем несёт риски.

«Искусственный интеллект уже не научная фантастика, а неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Поэтому одна из главных задач — сформировать надёжное информационное пространство с использованием безопасных технологий», — сказал он.

Спикер считает, что ИИ следует использовать для совместного производства контента и обмена медиапроектами. Современные технологии позволяют тюркским государствам переводить и распространять фильмы, новости и образовательные материалы, укрепляя связи между народами.

При этом быстрое распространение фейковых новостей, дипфейков и автоматизированной пропаганды, по его словам, представляет серьёзную угрозу информационной безопасности.

«Обеспечение безопасности информационного пространства стало одним из приоритетов национальной безопасности. Для решения этой задачи необходимо уделять особое внимание повышению медиаграмотности и борьбе с дезинформацией. Нужно обучать граждан безопасному использованию цифровых инструментов и развивать навыки критической оценки информации в интернете», — сказал Омер Коджаман.

Он также подчеркнул важность медиаобразования, научных исследований и совместных проектов профильных ведомств по выявлению манипуляций в интернете.

Тюркские государства также обсудили создание общей сети телерадиовещания.

По словам Омера Коджамана, механизму сотрудничества в сфере СМИ и информации исполнилось 11 лет. За это время удалось добиться результатов, однако впереди ещё много работы.

Он также рассказал об итогах прошедшего накануне заседания рабочей группы по вопросам СМИ и информации. Стороны обсудили создание общей сети телерадиовещания тюркских государств и соглашение о взаимной трансляции теле- и радиопрограмм между государствами — членами ОТГ.

Эти инициативы включены в план действий Организации тюркских государств по сотрудничеству в сфере информации и СМИ на 2027 год. Документ представлен участникам заседания на одобрение.