У пассажирки из Франции обнаружили опасный вирус
Симптомы появились во время перелета.
Сегодня 2026, 02:26
35Фото: depositphotos.com
С круизного лайнера MV Hondius, стоящего у берегов Тенерифе на Канарских островах, продолжается срочная эвакуация пассажиров после выявления вспышки хантавируса, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.
Людей поэтапно отправляют в страны проживания, где им предстоит пройти карантин.
По данным властей, у двух эвакуированных пассажиров обнаружена инфекция. Речь идет о гражданине США и гражданке Франции. У француженки симптомы появились во время перелета в Париж, тогда как у американца признаков заболевания пока не зафиксировано.
Всего с судна уже вывезены 94 человека из 19 стран. Оставшихся пассажиров планируют отправить двумя рейсами в Австралию и Нидерланды.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила шесть случаев заражения, связанных с этим очагом. Эксперты предупреждают, что число заболевших может увеличиться, поскольку инкубационный период вируса может достигать шести недель.