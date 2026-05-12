У пассажирки из Франции обнаружили опасный вирус

С круизного лайнера MV Hondius, стоящего у берегов Тенерифе на Канарских островах, продолжается срочная эвакуация пассажиров после выявления вспышки хантавируса, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Людей поэтапно отправляют в страны проживания, где им предстоит пройти карантин.

По данным властей, у двух эвакуированных пассажиров обнаружена инфекция. Речь идет о гражданине США и гражданке Франции. У француженки симптомы появились во время перелета в Париж, тогда как у американца признаков заболевания пока не зафиксировано.

Всего с судна уже вывезены 94 человека из 19 стран. Оставшихся пассажиров планируют отправить двумя рейсами в Австралию и Нидерланды.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила шесть случаев заражения, связанных с этим очагом. Эксперты предупреждают, что число заболевших может увеличиться, поскольку инкубационный период вируса может достигать шести недель.