Участок улицы А-334 временно закрыли для движения в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице временно ограничили движение транспорта на участке улицы А-334.
Как сообщают в дорожных службах, ограничение связано с проведением дорожных работ.
На данном участке продолжаются работы по устройству бетонного покрытия под весовые датчики. Полное перекрытие движения будет действовать до 29 сентября.
На период проведения работ для автомобилистов организована временная объездная дорога, по которой движение осуществляется в обоих направлениях.
Водителей и пешеходов просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов. Для обеспечения безопасности на участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.
В городском акимате призывают участников дорожного движения соблюдать требования знаков и заранее выбирать альтернативные маршруты.
Самое читаемое
- Актюбинский предприниматель запустил производство натурального мороженого
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 сентября
- Семь дней празднования: В Семее масштабно отметили День города
- Шестилетний ребёнок погиб под колёсами автомобиля во дворе дома в Экибастузе
- День пожилых людей: Столичные пенсионеры состязались в танцах