Участок улицы А-334 временно закрыли для движения в Астане

В столице временно ограничили движение транспорта на участке улицы А-334.

Как сообщают в дорожных службах, ограничение связано с проведением дорожных работ.

На данном участке продолжаются работы по устройству бетонного покрытия под весовые датчики. Полное перекрытие движения будет действовать до 29 сентября.

На период проведения работ для автомобилистов организована временная объездная дорога, по которой движение осуществляется в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов. Для обеспечения безопасности на участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

В городском акимате призывают участников дорожного движения соблюдать требования знаков и заранее выбирать альтернативные маршруты.