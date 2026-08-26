Уроки культуры поведения введут в школах Казахстана – Сулейменова
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С нового учебного года в Казахстане начнут проводить специальные занятия, посвященные культуре поведения, уважению к окружающим и навыкам общения. Об этом на Августовской конференции педагогов в Астане сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По словам главы ведомства, формирование новых этических ориентиров станет одним из направлений воспитательной работы. Нормы поведения и общественной культуры будут последовательно прививать детям в рамках программы «Адал азамат» – от детского сада до выпускного класса.
«С нового учебного года начнутся специальные занятия. Культура поведения, уважение к окружающим и навыки общения станут частью новых KPI», – сообщила Сулейменова.
Отдельное внимание в образовательных организациях планируется уделить экологической культуре. Как сообщила министр, до конца 2026 года в рамках концепции «Таза Қазақстан» будет внедрен единый стандарт экологического просвещения.
Сулейменова также привела данные о подростковой преступности. По ее словам, за первое полугодие этот показатель снизился на 4%, а число детей, состоящих на учете, – на 45%.
«Безопасность и психологическое благополучие ребенка – наш безусловный приоритет. За первое полугодие подростковая преступность снизилась на 4%, число детей, состоящих на учете, – на 45%. Наша задача – школа, которая дает знания, воспитывает ценности и обеспечивает безопасность каждого ребенка», – подчеркнула глава Минпросвещения.
Самое читаемое
- Что изменится для водителей старше 65 лет в Казахстане с 25 августа
- Родственники погибших в Шардже казахстанок рассказали новые подробности
- В Алматы водителей ждут ночные ограничения на неделю
- Трамп объявил о повышении тарифов для канадских товаров до 50% с 2027 года
- Работник лишился руки и ноги из-за удара током: суд установил виновного