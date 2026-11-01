В 11 городах Казахстана 1 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) прогнозируются 1 ноября в 11 городах Казахстана. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, предупреждение касается Караганды, Жезказгана, Балхаша, Темиртау, Уральска, Актобе, Шымкента, Алматы, Туркестана, Атырау и Астаны.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха. В результате качество атмосферного воздуха в населенных пунктах может ухудшиться.

В связи с этим жителям рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно возле автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства. Также следует ограничить физические нагрузки на свежем воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.