В 7 аэропортах страны модернизиуют взлетно-посадочные полосы

Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 28 октября 2026 года, в котором поставлена задача по развитию инфраструктурного строительства, под председательством Вице-министра транспорта Талгата Ластаева проведено совещание с участием представителей всех акиматов и аэропортов по вопросам модернизации аэропортовой инфраструктуры.

Как отметили в минтранспорта, в ходе совещания рассмотрен ход реализации проектов по строительству и реконструкции взлетно-посадочных полос, модернизации пассажирских терминалов, а также развитию аэропортовой инфраструктуры.

В рамках трехлетнего плана развития аэропортовой инфраструктуры до 2029 года предусмотрена модернизация взлетно-посадочных полос в 7 аэропортах страны, включая строительство 3 новых ВПП в Астане, Шымкенте и Актобе, а также реконструкцию 4 действующих ВПП в Алматы, Жезказгане, Таразе и Уральске.

Наряду с этим, в рамках указанного плана предусмотрено строительство и реконструкция пассажирских терминалов в 7 аэропортах – Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Семее, Павлодаре и Урджар.

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам своевременной разработки проектно-сметной документации, определения источников финансирования и соблюдения установленных сроков реализации проектов.

По итогам совещания ответственным государственным, местным исполнительным органам и заинтересованным организациям даны поручения по активизации работы и обеспечению своевременной реализации инфраструктурных проектов.