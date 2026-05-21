В Акмолинской области обсудили ход посевной

Глава региона Марат Ахметжанов в рамках рабочей поездки в Есильский район провел на полях ТОО «Ново-Приречное» встречу с 45 руководителями сельхозформирований, где акимы Есильского, Жаксынского и Жаркаинского районов доложили о темпах посевной кампании, обеспеченности горюче-смазочными материалами и готовности техники.

Особый акцент в ходе беседы был сделан на беспрецедентных мерах государственной поддержки АПК, результаты которых наглядно представили на специальной выставочной площадке. В текущем сезоне популярностью среди хлеборобов пользуется программа льготного кредитования «Кен Дала-2». Сформированный пул заявок от хозяйств уже активно финансируется, что позволяет оперативно обеспечивать аграриев необходимыми оборотными средствами.

После совещания Марат Ахметжанов осмотрел посевные площади ТОО «Ново-Приречное», где в эти дни полным ходом идет закладка основы будущего урожая. Яровой клин здесь превышает 33,6 тысячи гектаров. Основной массив пашни занимает продовольственная пшеница – под нее отведено более 29 тысяч га, оставшаяся часть распределена под ячмень, овес, подсолнечник и горох.

Главе региона представили строящуюся семяочистительную линию товарищества, которая позволит значительно повысить качество семенного фонда региона и снизить зависимость от импорта.

«Строительство ведется полностью за счет средств ТОО «Ново-Приречное». Мы установили технологическое оборудование известной мировой марки Cimbria, производственная мощность предприятия составит 10 тонн семян в час. Акт ввода в эксплуатацию планируем получить уже в текущем году», – доложил директор ТОО «Ново-Приречное» Валерий Тюркин.

Аким области ознакомился с работой центрального тока, где были продемонстрировали образцы ячменя, а также переработанные по современным технологиям семена.

Материально-техническая база тока полностью укомплектована, готовы к пиковым нагрузкам современные тракторы, грузовые автомобили и тракторные прицепы. Функционируют 9 вместительных зерноскладов емкостью по 4 тысячи тонн каждый, что позволяет единовременно и без потерь хранить до 36 тысяч тонн зерна, обеспечивая полную сохранность урожая.

Напомним, на сегодняшний день засеяно 2,2 млн гектар, что превышает 41% общей площади. Для проведения весенне-полевых работ выделено 76,7 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.