В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь». Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды, передает BAQ.KZ.

На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб.

Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды.

Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.