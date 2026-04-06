В Акмолинской области прорвало плотину «Шоптыколь»
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Сегодня 2026, 01:27
Сегодня 2026, 01:27Сегодня 2026, 01:27
Фото: МЧС РК
В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь». Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды, передает BAQ.KZ.
На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб.
Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды.
Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние