В Актау водителя грузовика оштрафовали за незаконный выброс мусора

В 40-м микрорайоне Актау водитель грузового автомобиля незаконно сбрасывал строительные отходы и бытовой мусор. За нарушение его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 МРП. Как сообщили в пресс-службе акима города, факт нарушения выявили 16 октября.

Водителя наказали по статье 505 КоАП РК. Кроме того, владельцу грузовика предписали очистить территорию от мусора. Горожан и водителей призвали не выбрасывать отходы в неустановленных местах и соблюдать санитарные нормы.